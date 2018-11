Judecator irlandez, reactie neasteptata dupa arestarea unei cersetoare din Romania: ”Absolut rusinos”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un judecator irlandez a izbucnit in timpul procesului unei cersetoare din Romania spunand ca este ”absolut rusinos” ca autoritatile inca folosesc Legea Vagrancy, ce dateza din 1847, pentru a judeca cersetorii. Judecatorul districtual Barney McElholm si-a exprimat indignarea in timp ce ii era prezentat cazul romancei Mihaela A., de 37 de ani, fara domiciliu fix, acuzata de cersetorie, pe 7 noiembrie, relateaza derrynow.com. Un ofiter de politie a declarat ca femeia, care si-a pierdut nasul intr-un accident rutier, profita de aceasta diformitate si le cerea bani oamenilor, in fata unui centru comercial. Politistul a spus ca, in ciuda faptului ca a fost avertizata ca incalca legea, femeia a continuat sa cerseasca ...