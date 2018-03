Judecatoria Constanta. Solicitare acordare personalitate juridica pentru centre bilaterale de afaceri cu trei tari asiatice si una europeana

Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat, vineri, că Washingtonul a obţinut sprijinul Consiliului de Securitate al ONU pentru un nou pachet de sancţiuni împotriva Coreei de Nord, informează site-ul agenţiei Associated Press.

Majoritatea tinerilor americani cred că preşedintele Donald Trump nu este calificat pentru această funcţie, potrivit unui sondaj de opinie realizat la cererea agenţiei Associated Press.

Actriţa Sarah Jessica Parker a anunţat că o susţine pe Cynthia Nixon, alături de care a jucat în „Sex and the City", în candidatura ei pentru funcţia de guvernator al statului New York.