Judecatorii au suspendat doua hotarari ale Consiliului Local Constanta. Despre ce este vorba (document)

În ce constă hotărârea CLM privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Agexcom International LTD SRL, în datele Registrului Comerţului

Curtea de Apel Constanţa a decis suspendarea executării a două hotărâri luate în Consiliul Local Constanţa. Conform portalului instanţelor de judecată, este vorba despre HCLM nr. 102/2015 şi nr. 57/2016. Suspendarea executării este valabilă până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anularea actelor administrative.Decizia Curţii de Apel Constanţa este definitivă. HCLM nr. 102/2015 vizează hotărârea de consiliu privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona delimitată la nord de bulevardul Aurel Vlaicu, la vest de aleea Umbrelor şi aleea Melodiei, la sud de strada Soveja şi la est de bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, iniţiator - SC Agexcom Internaţional SRL.Precizăm că suspendarea hotărârilor Consiliului Local Constanţa a fost făcută în urma solicitării Asociaţiei „Constanţa Altfel”.Zona studiată, în suprafaţă de 142.347 mp, include terenul iniţiatorului, în suprafaţă de 718,20 mp, identificat cu nr. cadastral 208848, conform contractului de schimb fără sultă autentificat sub nr. 663/14.03.2006 de Biroul notarilor publici asociaţi Mariana Iosif şi Pătraşcu Gabriel Ioan. Zona studiată face parte din zona centrală a municipiului Constanţa, aflată de-a lungul bulevardului Alexandru Lăpuşneanu, între strada Soveja şi bulevardul Aurel Vlaicu, vizavi de parcul Tăbăcărie. În limitele zonei de reglementare există blocuri de locuinţe colective cu regim de înălţime P+4 şi o spălătorie auro parter.Pe amplasamentul pe care există, în acest moment, spălătoria auto, se propun funcţiuni: serviciu de cazare, hotel/servicii/locuinţe cu regim de înălţime P+4, cu posibilitatea menţinerii funcţiunilor de spălătorie auto la parter, numai pe baza unui Plan Urbanistic de Detaliu aprobat. Suprafaţa amplasamentului este de 201 mp. Investitorul propunea reconfigurarea parcării la sol existente pe strada Dispensarului. Parcarea urma să aibă 31 de locuri, cu accesuri din aleea Margaretelor şi strada Dispensarului.Înfiinţată în anul 1991, firma are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 2.000 de lei, integral vărsat, este compus din 200 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Firma este controlată de Sisteme Internaţionale de Afaceri SA, cu 50% din capitalul social, şi, cu 50% din capitalul social. Popescu Burchi Alexandru Dragoş Vlad este administratorul societăţii, care se ocupă de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.În anul fiscal 2015, societatea cu un singur asociat a declarat o cifră de afaceri de 443.978 de lei şi un profit de 43.931 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea a avut un singur salariat, o cifră de afaceri de 414.237 de lei şi un profit de 61.438 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 este următoarea: un singur salariat, cifră de afaceri de 316.226 de lei şi un profit de 7.948 de lei.La rândul său, Sisteme Internaţionale de Afaceri SA a luat fiinţă în anul 2003 şi are sediul social în Bucureşti. Firma are un capital social subscris de 90.000 de lei, integral vărsat, compus din 60 de acţiuni. Sisteme Internaţionale de Afaceri SA este controlată de Masterjob Limited, cu sediul în Nicosia, cu 93,3% din capitalul social, şi, cu 6,67% din capitalul social.Administratorul firmei, care oferă servicii de reprezentare media, este Ionescu Valentin Gheorghe, cunoscut ca partener de afaceri şi apropiat al echipei Mazăre - Constantinescu - Strutinsky. Despre Sisteme Internaţionale de Afaceri se mai ştie că este concesionarul Portului Turistic Tomis.Vă reamintim că, anul trecut, CLM Constanţa aproba, printre altele, majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat pe strada Vasile Alexandri nr. 14, proprietate a societăţii Agexcom International Ltd SRL.