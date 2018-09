Judecatorii CA Galati explica in 250 de pagini achitarea din dosarul Gazeta. Mihai Neamt: "Ar trebui predata ca model la INM"

Liviu Man google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii Curtii de Apel Galati au terminat de redactat motivarea hotararii de achitare in celebrul dosar “Gazeta”, in care membrii trustului de presa Gazeta de Cluj si Buna Ziua Ardeal au fost trimisi in judecata pentru santaj si constituirea unui grup infractional organizat. Motivarea hotararii de echitare este pe masura duratei si complexitatii procesului, care a durat mai bine de 10 ani, judecatorii explicand in 250 de pagini modul in care procurorii DIICOT Cluj au instrumentat un dosar pe repede inainte, interpretand in mod malitios probe si determinand mai multe personalitati din mediul politic si de afaceri din Cluj sa se constituie parte civila impotriva ziaristilor de la Gazeta de Clu ...