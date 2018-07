Judecatorii CCR incaseaza venituri uriase! Ei sunt cei mai bine platiti romani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorii Curtii Constitutionale sunt cei mai bine platiti romani. Parlamentul a modificat modul de calcul al pensiilor pentru judecatorii CCR, iar o schimbare extrem de importanta vizeaza tocmai veniturile mai mult decat generoase de care acestia beneficiaza odata cu aplicarea legii, adica peste 10.000 de euro pe luna. Iata statul paralel! Parlamentul a modificat modul de calcul al pensiilor pentru judecatorii CCR, iar o schimbare extrem de importanta vizeaza tocmai veniturile mai mult decat generoase de care acestia beneficiaza odata cu aplicarea legii, adica peste 10.000 de euro pe luna. Pensia unui membru al CCR este in cunatum de 80% din indemnizatie, plus sporuri, al unui judecator aflat in functie. In plus, daca u ...