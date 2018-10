Judecatorii resping a doua cerere de anulare a Protocolului SRI-Parchet facuta in instanta

proces

Cererea afaceristului constantean Razvan Dimoftache, de anulare a Protocolului SRI- Parchet din 2009, a fost respinsa miercuri de un judecator de contencios administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti. Decizia nu este definitiva.

"In baza art. 200 alin. 4 C.pr.civ., anuleaza cererea de chemare in judecata. Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata", este minuta Curtii de Apel Bucuresti, de pe portalul instantelor.

Articolul la care face trimitere instanta priveste completarea cererii de chemare in judecata, in cazul in care nu indeplineste toate cerintele prevazute de Codul de Procedura Civila.

Razvan Dimoftache este implicat in mai multe dosare penale. Afaceristul a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani cu suspendare pentru cumparare de influenta. Intr-un dosar mai vechi, in urma cu zece ani, el a fost condamnat la 10 ani pentru inselaciune.

Primul caz

Este a doua cerere de anulare in contencios-administrativ a Protocolului SRI-parchete care este respinsa. In primul caz a fost vorba de o solicitare formulata de Flore Mircea Calin si Benyatov Vadim Don, condamnati definitiv in dosarul privatizarilor strategice.

Judecatorii de la Sectia contencios administrativ de la Curtea de Apel Bucuresti au spus ca protocolul nu este un act administrativ in sensul Legii contenciosului administrativ. Potrivit minutei sentintei, Curtea a admis exceptia inadmisibilitatii actiunilor conexate pentru lipsa naturii juridice de act administrativ a protocoalelor de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.

"Nu e considerat act administrativ de natura normativa, ca urmare nu produce efecte juridice fata de altii, fiind doar un document de organizare intern al unor institutii", au explicat aceasta minuta surse din magistratura.

De altfel, un judecator de la Sectia penala de la Tribunalul Bucuresti a aratat ca protocolul de cooperare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) nu este un act administrativ in sensul legii, iar din acest motiv nu poate fi anulat.

