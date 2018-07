Judecatorul care l-a condamnat pe Dan Voiculescu: Am deranjat interesele politice și economice ale fostei Securitați. S-a dorit sa fiu inlaturata

Judecătorul Camelia Bogdan susține că s-a dorit înlăturarea ei din sistemul judiciar, având în vedere decizia de excludere din magistratură nedefinitivă, menționând că a deranjat interesele politice și economice ale fostei Securități.

"Mai degrabă o execuție, mai ales că, în practica ICCJ, în practica Completului de 5 judecători au fost situații de judecători acuzați de incompatibilitate erau asociați, aveau SRL-uri, conduceau afaceri în paralel cu activitatea de judecător și chiar cumulau funcții și au fost sancționați cu avertisment! Practic s-a dorit cu orice chip ca eu să fiu înlăturată din sistem", a declarat Camelia Bogdan într-un interviu pentru romanialiberă.ro.

"O percepție este că din cauza soluției pronunțate în dosarul domnului Voiculescu. De altfel, acesta a anunțat că toți criminalii care, în accepțiunea lui, privează de libertate oamenii pe nedrept, vor plăti. Este o afirmație în raport cu care voi formula o nouă cerere de apărare a reputației. Dar convingerea mea este că eu sunt un judecător care judec și soluționez cauzele introducând și justificând importanța derulării unor investigații financiare pentru a găsi exact sursa banilor. Așa că eu analizez un dosar pornind de la traseul banilor, eu am pronunțat ordine de confiscare a produsului infracțiunii, sub imperiul vechiului cod penal condamnându-l pe domnul Ștefan Vida la 12 ani de închisoare, dosarul Loteria, dosarul domnului Dan Voiculescu în care am indisponibilizat banii din Fondul Creșcent și am sesizat organul de urmărire penală să aducă banii la Bugetul de Stat, am văzut că privatizarea Rafo nu a fost decât un transfer între două firme, dosarul Tender și am demonstrat cum se spălau conturile fostei Securități în dosarul BCR unde am considerat că SRI trebuie să gestioneze acest fond, legea indicând-o ca și continuarea fostei Securități. Neaducând banii la Bugetul de Stat am considerat că SRI trebuie să răspundă! Eu am indisponibilizat contul generator de acești bani, deci am lovit chiar în inima corupției și am deranjat atât interesele politice cât și interesele economice ale fostei Securități. Deci nu cred că este vorba doar despre cazul domnului Dan Voiculescu", a mai spus magistratul.