Judecatorul care se ocupa de dosarul Colectiv, eliberat din functie! Procesul s-ar putea relua de la zero

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Bucuresti a lui Valeriu-Mihail Terceanu, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Eliberarea din functie a judecatorului dosarului Colectiv vine ca urmare a pensionarii acestuia, incepand cu data de 3 septembrie. Consiliului Superior al Magistraturii a admis, pe 24 iulie, cererea de pensionare depusa de Mihail Valeriu Terceanu. Dosarul Colectiv va fi repartizat unui alt judecator de la Tribunalul Bucuresti, iar procesul s-ar putea relua de la zero. In aprilie 2016, dosarul Colectiv a fost trimis in instanta de Parchetul General, initial la Judecatoria Sectorului 4, procesul ...