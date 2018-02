Judecatorul clujean Gabriel Nasui, care facea baie in jacuzzi cu justițiabilii, condamnat la 4 ani de inchisoare

Gabriel Nasui

Magistratul clujean Gabriel Năsui a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani de închisoare, pentru fapte de corupţie,în același dosar fiind condamnat si şi omul de afaceri Cristian Ioan Baboş, mituitorul, tot cu aceeași pedeapsă. Hotarârea mmagistraților mureșeni nu este definitivă. Condamnarea lui Năsui vine la doar câteva zile după o altă condamnare a unui magistrat, care a primit mită de la fraţii Becali, pentru a îi scuti de pedeapsă, în dosarul transferurilor. Geanina Terceanu a primit 7 ani de închisoare, după ce a recunoscut relaţia cu Cristi Borcea, inculpat şi el, care însă a scăpat de închisoare în acest dosar, arată muzicainstantelor.ro

Potrivit procurorilor DNA, în cursul anului 2008, inculpatul Năsui Gabriel Adrian, în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Cluj Napoca, a acceptat şi primit cu titlu de mită de la inculpatul Baboş Cristian Ioan foloase necuvenite în valoare totală de 3.740 euro. Aceste foloase au fost primite de magistrat pentru a emite o sentinţă favorabilă într-o cauză civilă în care inculpatul Baboş Cristian Ioan avea calitatea de reclamant.

În perioada 30.05 – 03.06.2013, pentru a induce în eroare organele de anchetă, cei doi inculpaţi au întocmit în fals, în dublu exemplar, un înscris sub semnătură privată, antedatat 19 decembrie 2008, în care se făcea, în mod nereal, dovada că magistratul „a achitat” suma de 3.740 euro inculpatului Baboş Cristian Ioan.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 3.740 euro depusă de inculpatul Năsui Gabriel Adrian, la o unitate bancară şi indisponibilizarea acesteia la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau a instanţei de judecată.

Minuta Curţii de Apel Tg Mureş: Constată că, prin prisma prevederilor art. 5 alin. 1 din noul Cod penal, legea penală mai favorabilă, în prezenta cauză, este reprezentată, faţă de fiecare din cei doi inculpaţi, de vechiul Cod penal şi de legea nr. 78/2000 în vigoare în anul 2008. Potrivit dispoziţiilor art. 386 Cod procedură penală respinge, ca nefondate, cererile formulate de:

a) Inculpatul Năsui Gabriel Adrian, prin apărătorii săi aleşi, de înlăturare a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 din legea nr. 78/2000 din încadrarea juridică a acuzei reţinute în sarcină, cea de luare de mită.

b) inculpatul Baboş Cristian Ioan, prin apărătorul său ales, de înlăturare a dispoziţiilor art. 7 alin. 2 din legea nr. 78/2000 din încadrarea juridică a acuzei reţinute în sarcină, cea de dare de mită. I. Conform dispoziţiilor art. 386 Cod procedură penală admite cererea formulată de reprezentantul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor, reţinute în sarcina inculpaţilor, reţinând pentru fiecare acuză incidenţa dispoziţiilor art. 5 alin. 1 nou Cod penal:

A.Pentru inculpatul Năsui Gabriel Adrian din: -infracţiunea prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 289 alin. 1 nou Cod penal raportat la art. 6 şi 7 din legea nr.78/2000 în infracţiunea prevăzută şi pedepsită de disp. art. 254 alin . 1 din vechiul Cod penal rap. la art. 6 şi 7 alin. 1 din legea nr. 78/2000 – luare de mită; -infracţiunea incriminată de disp. art. 322 alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunea incriminată de disp. art. 290 alin. 1 din vechiul Cod penal – fals în înscrisuri sub semnătură privată. B. Pentru inculpatul Babos Cristian Ioan din: -infracţiunea prev.şi ped. de art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal rap. la art. 6 şi 7 din legea nr. 78/2000 în infracţiunea prev.şi ped. de art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din legea nr.78/2000 – dare de mită; -infracţiunea incriminată de disp. art. 322 alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunea incriminată de disp. art. 290 alin. 1 din vechiul Cod penal – fals în înscrisuri sub semnătură privată.

II. A. Condamnă pe inculpatul Năsui Gabriel Adrian (cu d.p.) la: 1) pedeapsa închisorii de 4(patru)ani şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din vechiul Cod penal, ca pedeapsă complementară, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, incriminată de dispoziţiile art. 254 alin. 1 din vechiul Cod penal raportat la art. 6 şi 7 alin. 1 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din noul Cod penal; 2) pedeapsa închisorii de 8(opt) luni pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 290 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. Potrivit dispoziţiilor art.33 lit.a, 34 lit.b din vechiul Cod penal contopeşte cele două pedepse ale închisorii astfel aplicate inculpatului Năsui Gabriel Adrian în pedeapsa cea mai grea, stabilind ca, în final, acesta să execute pedeapsa de 4(patru) ani închisoare. Conform dispoziţiilor art.35 alin.1 din vechiul Cod penal aplică acestui inculpat şi pedeapsa complementară a interzicerii, pentru o durată de 3 ani, a exercitării drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 64 alin.1 lit.a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în funcţii elective publice), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c din vechiul Cod penal(dreptul de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită). Pedeapsa complementară astfel aplicată va începe după executarea pedepsei rezultante a închisorii, aplicate prin prezenta, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei rezultante aplicate.

În baza art. 71 cod penal vechi interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit.a teza a II-a şi lit. b din codul penal vechi. Potrivit dispoziţiilor art. 254 alin. 3 rap. la art. 118 alin. 1 lit.e din vechiul cod penal dispune confiscarea de la inculpatul Năsui Gabriel Adrian a sumei de 3740 euro, consemnată în contul 25336.3910/121.169456.887169EUR, cod IBAN RO 07CECECJ01TIEURO 887169, în baza ordonanţei procurorului, emisă la 5 aprilie 2016, în dosarul nr. 127/P/2012 al DNA – Serviciul Teritorial Cluj, la rămânerea definitivă a a prezentei hotărâri. Pe cale de consecinţă, menţine măsura asiguratorie a popririi sumei de 3740 euro în contul bancar indicat până la rămânerea definitivă a acestei sentinţe. Desfiinţează înscrisul intitulat „DOVADA”, înscris aflat la fila 207 din primul volum de urmărire penală, înscris încheiat, la 19 decembrie 2008, de inculpaţii Năsui Gabriel Adrian şi Baboş Cristian Ioan.

B. Condamnă pe inculpatul Baboş Cristian Ioan (cu d.p.) la: -pedeapsa de 4(patru) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de dare de mită, incriminată de disp. art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal rap. la art. 6 şi 7 alin. 2 din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din noul Cod penal; -pedeapsa de 8(opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev.şi ped. de art. 290 alin.1 din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. Conform dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal vechi contopeşte pedepsele astfel aplicate inculpatului Baboş Cristian Ioan, în pedeapsa cea mai grea, stabilind ca, în final, acest inculpat să execute pedeapsa rezultantă de 4(patru) ani închisoare. Potrivit dispoziţiilor art. 71 din vechiul Cod penal interzice, ca pedeapsă accesorie, inculpatului Baboş Cristian Ioan exercitarea drepturilor prevăzute de disp. art. 64 alin. 1 lit.a teza a II-a şi lit. b din vechiul Cod penal. Desfiinţează înscrisul intitulat „DOVADA”, înscris aflat la fila 197 din primul volum de urmărire penală şi care a fost încheiat, de inculpatul Baboş Cristian Ioan cu inculpatul Năsui Gabriel Adrian, la data de 19 decembrie 2008. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat să achite statului cu titlu de cheltuieli judiciare, câte 3000 lei, 1500 lei fiind aferenţi fazei de urmărire penală, iar restul soluţionării cauzei la prim grad jurisdicţional.

