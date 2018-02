Judecatorul Cristi Danilet, amenintat de o fosta colega cu o plangere penala: 'Stiu multe despre el si am si probe'

Judecătorul Cristi Danileţ este ameninţat cu o plângere penală după intervenţiile publice din ultima perioadă, împotriva ministrului Tudorel Toader. Ingrid Mocanu, fost director în cadrul Ministerului Justiţiei, fostă colegă a lui Danileţ în comisia de inventariere a arhivei SIPA, afirmă că are interceptări compromiţătoare pentru judecătorul din Cluj, fost membru CSM.

"Cristi Sănileţ urlă ca apucatul prin toată presa la ministrul justiţiei: ba că nu ştie el ce Faraoancă/Slujirea e Kovesi, ba că Tudorel e penal, ba că de unde a luat materialul Inspecţiei Judiciare care a făcut-o ilegalistă pe Zeiţa Neatârnării - Doctor Docent (doar - 4%). (...)

Unde în lumea asta s-a mai pomenit ca un judecător de Tribunal (nu că ar fi ceva rău, toată stima pentru majoritatea covârşitoare) să îşi ridice poalele în cap şi să zbiere public că de ce face ministrul justiţiei nu ştiu ce? Bre, oli, ăla e ministrul justiţiei şi răspunde în faţa Parlamentului şi a electoratului. Tu cine eşti?

Şi dacă mă mai enervează mult "penalul" ăsta necercetat o să fac şi eu denunţuri (scrise de mine, nu de Alfred Savu)... căci eu ştiu multe despre el şi am şi probe (interceptările convorbirilor dintre noi din arhiva SIPA or fi bune şi legale domnu deontolog?). Iar el despre mine nimic, pentru că eu chiar nu am făcut niciodată nimic ilegal (doar "decât" că sunt "penală" pe haules)", scrie Ingrid Mocanu pe Facebook.

Ulterior, Ingrid Mocanu a revenit cu un comentariu: "Stati sa se înființeze Secția (secţia specială de investigare a magistraţilor - n.r.)! Atunci sa vedeti ce “paraleli” ati facut, hastagienilor!"

