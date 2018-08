Judecatorul scos cu forța de sistemul lui Traian Basescu, din dosarul „ICA”, a murit in chinuri groaznice

Judec[torul care a fost scos cu forța din dosarul lui Dan Voiculescu, înlocuit fiind de magistrata Camelia Bogdan, prin intrevenția oamenilor lui Traian Băsescu, a murit în chinuri, miercuri, după o teribilă experiență în sistemul penitenciar. Judecătorul Stan Mustaţa, fost preşedinte al Secţiei a II-a penală de la Curtea de Apel Bucureşti, inculpat într-un dosar The post Judecătorul scos cu forța de sistemul lui Traian Băsescu, din dosarul „ICA”, a murit în chinuri groaznice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.