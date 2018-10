Judetele Constanta si Tulcea, sub cod galben de ceata densa. Ce spun meteorologii

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare nowcasting tip Cod Galben valabil de la ora 05.00 până la ora 09.00, şi care afectează judeţul Constanţa.Potrivit ANM, în județul Constanţa se va semnala ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m și izolat sub 50 m.Al doilea mesaj e valabil de la ora 07.30 până la ora 09.00, în judeţul Tulcea.Se va semnala ceață, care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m și izolat sub 50 m.