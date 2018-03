Judetele Constanta si Tulcea sub cod galben de ceata. Pe Autostrada Soarelui vizibilitatea este foarte redusa

Meteorologii au emis în această seară o avertizare now casting cod galben de ceaţă valabilă în intervalul ora 18:00 până la ora 21:00.Potrivit ANM, în judeţele Constnaţa şi Tulcea se va semnala ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi, izolat, sub 50 m.Fenomene asociate : burniţă sau ploaie slabă.de asemenea, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe A2 Bucureşti – Constanţa, circulaţia rutieră se desfăşoară îngreunat, din cauza ceţii care a redus vizibilitatea sub 100 de metri.Pentru a preveni producerea evenimentelor nedorite, conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza de deplasare la condiţiile meteo-rutiere, să mărească distanţa de siguranţă faţă de vehiculele dinainte şi să nu bruscheze comenzile maşinii.