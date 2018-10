Judetul Constanta. Autospeciala de politie implicata intr-un accident rutier in apropiere de Mihail Kogalniceanu. Un politist si un jandarm, raniti (galerie foto)

Primaria Capitalei urmeaza sa acorde noi facilitati bucurestenilor, de data asta in ce priveste ingrijirea meadicala. De acestea ar putea beneficia chiar si sute de mii de copii.

Sergio Ramos se apropie de 33 de ani, iar oficialii clubului cauta deja un inlocuitor, pentru a avea o alternativa in cazul in care internationalul spaniol se va confrunta cu probleme fizice sau nu se va mai ridica la nivelul asteptarilor.

Vineri, 12 octombrie, a avut loc la București o dezbatere organizată de Fundația Universitară a Mării Negre (FUMN), în c ...

Un bărbat din SUA, care a fost desfigurat de cancer, susține că a fost dat afară dintr-un magazin din cauza faptului că speria clienții. Kirby Evans (65 de ani) a suferit de cancer de piele, iar medicii au fost nevoiți să-i scoată ochiul stâng și să-i taie nasul în urmă cu șapte ani. Bărbatul a […] The post Cancerul l-a desfigurat, dar ce a urmat întrece orice imaginație: „Am început să plâng!” appeared first on Cancan.ro.