Judetul Constanta: Razie in localitatile Harsova si Ciobanu. Autoturisme si societati, controlate de politisti

Astfel, în intervalul orar 16.00 – 24.00, polițiștii constănțeni au acționat pe raza orașului Hârșova și a localității Ciobanu, fiind verificați 28 de agenți de pază, 14 societăți comerciale și controlate 87 de autovehicule. Au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale (11 la OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice în România și două la Legea 61/1991 privind normele de conviețuire soccială), în cuantum de 8.105 lei.

Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Ordine Publică, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Rutier, Serviciului Criminalistic, Poliției orașului Hârșova, Secțiilor Rurale 6 Cernavodă și 7 Crucea au desfășurat, duminică seară, o acțiune pe linia pazei bunurilor și valorilor, respectării normelor legislației rutiere și combaterii faptelor cu violență.De asemenea, au fost constatate patru infracțiuni (una pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și trei pentru conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule), fiind retrase două certificate de înmatriculare și ridicate o pereche de plăcuțe de înmatriculare.În cadrul acțiunii a fost depistat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, care a condus un autoturism pe strada Cășăriei din Hârșova, fiind sub influența băuturilor alcoolice (concentrație de 0,99 mg/l alcool în aerul pur expirat), precum și un alt conducător auto, în vârstă de 34 de ani, care se afla la volanul unui autoturism pe DC 68, între localitățile Ciobanu și Hârșova, care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și se afla sub influența băuturilor alcoolice (concentrație de 0,40 mg/l alcool în aerul pur expirat).