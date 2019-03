Judetul Constanta. Salvatorii intervin de urgenta la un copil electrocutat. Ce s-a intamplat (galerie foto+video)

În urmă cu puțin timp, în comuna Valu lui Traian, județul Constanța, în zona gării, un copil în vârstă de 12 ani s-a electrocutat, informează SAJ Constanța.Acesta prezintă arsuri pe 80% din suprafața corpului.La fața locului se află un echipaj SMURD C.Copilul a fost intubat și va fi transportat la spital.Din primele informații, primii care au apelat numărul de urgență 112 au fost cei de la gară.O vecină a copilului a declarat pentru ZIUA de Constanța că "eram în casă, în timpul în care s-a auzit o bubuitură. Când am ieșit, copilul era pe vagon, ardea și am crezut că a murit. La un moment dat a începu să miște, s-a rostogolit, a căzut de pe vagon. A venit un vecin cu o pătură, a stins focul. Am sunat și eu și o altă femeie la 112. Copilul era pe vagonul vișiniu. A vrut să își facă poze pentru Facebook . Era cu încă trei copii mai mici, el era cel mai mare, avea 12 ani", a precizat vecina copilului.