Judetul Constanta: Tanar plecat in Germania, dat disparut de rude. L-ati vazut?

Fostul premier Victor Ponta şi fostul ministru Dan Şova au fost achitaţi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul „Rovinari – Turceni". Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complic ...

Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, o ordonanţă de urgenţă care reglementează încheierea şi derularea parteneriatului public-privat. Potrivit actului normativ, parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor ...

Eurovision 2018 Romania – Astazi intram in competitie, in cea de-a doua semifinala, cu foarte multe emotii si destul de putine sanse de calificare, insa speranta noastra e alaturi de trupa The Humans care ne va reprezenta cu piesa Goodbye. Citește mai departe...