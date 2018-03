Judetul Iasi si-a desemnat castigatorii la Concursul National "Alege! Este dreptul tau"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 17 martie, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi, in parteneriat cu Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Iasi, a organizat la Liceul Tehnologic Economic "Virgil Madgearu" etapa judeteana a Concursului national pe teme de protectia consumatorului "Alege! Este dreptul tau!". Aflat la cea de-a XVI-a editie, acesta competitie reprezinta in fiecare an o provocare atat pentru elevi, cat si pentru profesorii din invatamantul preuniversitar. Tema concursului - „Crearea unei piete on-line echitabile si sigure" - a fost una generoasa, avand in vedere interesul manifestat de tanara generatie pentru tot ceea ce are legatura cu internetul. Dincolo de maiestria cu care au fos ...