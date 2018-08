Judetul Tulcea, infratit cu Raionul Soroca din Republica Moldova (galerie foto)

„Mă bucur că am reușit să facem acest pas, care începe prin a ne cunoaște unii pe ceilalți, dar care va trebui concretizat de-a lungul timpului în colaborări în mai multe domenii: cultură, educație și știință, sănătate, administrație locală, mediu, economie și investiții, sport, turism și agricultură. Este o relație de cooperare pe care românii, în marea lor majoritate, și-o doresc extrapolată la nivelul întregii Republici Moldova. Dar istoria se scrie în timp, sper ca timpul să ne fie favorabil nouă, tuturor celor care vorbim românește și simțim românește. Să lăsăm timpul să rezolve aceste lucruri cu calm, spre binele celor două țări.



Am încrederea că toate aceste relații, după primii pași de cunoaștere, se vor concretiza și într-un sprijin efectiv din partea județului Tulcea către Raionul Soroca. Nutresc speranța că se simte căldura relațiilor noastre, o căldură care este dată de faptul că în noi curge același ideal, aceeași istorie, aceeași oameni îi remarcăm și elogiem și noi, și dumneavoastră. Sunt personaje comune care au creat cultura, istoria noastră comună până la un moment dat.



Sper că vom duce la bun sfârșit lucrurile pe care ni le propunem, în limita posibilităților și legislației. Să dea Dumnezeu ca această înțelegere de cooperare să fie un prim pas spre ceea ce va fi peste ani, ceea ce ne dorim cu toții, un prim pas care ne va apropia și, ușor-ușor, tot mai mulți cetățeni și din Republica Moldova, și din România vor înțelege că avem aceleași idealuri și istoria nu poate fi ștearsă. Să dea Dumnezeu ca ceea ce se întâmplă astăzi să fie într-un ceas bun pentru cele două regiuni“, a declarat președintele Horia Teodorescu.

Marți, 14 august, la Sala Dobrogea, președintele Consiliului Județean Tulcea,și președintele Consiliului Raional Soroca,au semnat Înțelegerea de cooperare dintre Județul Tulcea și Raionul Soroca, în prezența secretarului de statt, din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au transmis reprezentanţii Consiliului Judeţean Tulcea.La întâlnire au mai participat, din partea Consiliului Raional Soroca, vicepreședintele Vladimir Nicuța și secretarul raionului, Stela Zabrian, dar și vicepreședinții Consiliului Județean Tulcea, Dumitru Mergeani și Petre Badea, administratorul public la județului, Vasile Strat, secretarul Județului, Cristi Mihai, viceprimarul municipiului, Andaluzia Luca, senatorul Ion Ganea și deputații Mirela Furtună, Anișoara Radu și Lucian Simion.„Suntem onorați să fim alături de dumneavoastră la un eveniment istoric, ziua eroilor marinari. Se spune că acea țară care nu își cinstește eroii nu are viitor. Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru noi, Raionul Soroca, este o onoare că suntem primul raion din Republica Moldova care va semna un acord de colaborare și înfrățire cu Județul Tulcea. Chiar dacă suntem în parametri mai mici, un raion nu se compară cu un județ, important este că dorința și intențiile sunt egale. Vă invităm încă o dată la Soroca, unde veți vedea că suntem un raion dornic de a munci și de a face lucruri frumoase. Ne vom strădui astfel încât să vă facem să vă mândriți cu noi.Suntem în anul Centenarului, am avut ocazia în acesta an să mai vin în câteva județe din România, dar important este că peste tot suntem primiți ca frații. Frații între frați se ajută și este o mare mulțumire din partea sorocenilor că am simțit că atât Guvernul României, cât și dumneavoastră sunteți alături de noi, ne ajutați să facem pași concreți spre marea familie Uniunea Europeană. Sperăm că veți fi mereu lângă noi și ne veți îndruma“, a declarat președintele Ghenadie Muntean.Prezent la întâlnire, secretarul de stat Veaceslav Șaramet a precizat că, în contextul sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire și având în vedere inițiativa Ministerului pentru Românii de Pretutindeni de a organiza campania „Centenar prin Înfrățire”, campanie de înfrățire a județelor din România și a sectoarelor Municipiului București cu unități administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunități de români, Consiliul Județean Tulcea se înfrățește în acest an nu numai cu Raionul Soroca, ci și cu Raionul Cahul din Republica Moldova.Sursă foto: Consiliul Judeţean Tulcea