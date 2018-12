Judetul Tulcea s-a infratit cu Raionul Cahul, din Republica Moldova, in cadrul campaniei Centenar prin Infratire 2017-2018“ (galerie foto)

„Sunt bucuros să fiu astăzi alături de dumneavoastră, aici, pe meleagurile Cahulului, la invitația domnului președinte Ion Groza.



Bucuria este cu atât mai mare, în condițiile în care, în contextul sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire, azi vom proceda la o Mică Unire simbolică, prin semnarea unei Înțelegeri de Cooperare între Județul Tulcea și Raionul Cahul, din țara soră, Republica Moldova. Județul Tulcea și Raionul Cahul au mai multe puncte comune: calitatea de membri în Euroregiunea Dunărea de Jos, legătura prin apele Dunării, existența în teritoriile noastre a unor rezervații naturale, Prutul de Jos, respectiv Dunărea de Jos, și, de asemenea, similarități în ceea ce privește istoria, cultura, tradițiile și limba vorbită.



Relațiile de colaborare dintre județul Tulcea și Raionul Cahul din Republica Moldova au o vechime apreciabilă și au fost consolidate odată cu înființarea Asociației de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, acum un deceniu. De-a lungul timpului, au avut loc numeroase întâlniri între cele două părți, în scopul extinderii relațiilor de prietenie.



După cum am spus și cu alte ocazii, suntem bucuroși că am ales Cahul ca raion cu care să ne înfrățim, această dorință a noastră fiind exprimată de ambele părți, prin hotărârile legislativelor din Cahul și Tulcea, încă din primele luni ale acestui an. Istoria ne leagă, dar această semnare a înțelegerii de cooperare este doar un gest simbolic. Va trebui să identificăm măsuri concrete pe care să le aplicăm în sprijinul Raionului Cahul, pentru atragerea de fonduri europene, cu ajutorul nostru, al Consiliului Județean Tulcea, și al Euroregiunii Dunărea de Jos.



Prin această înțelegere de cooperare, pe care prefer să o numesc înfrățire, dorim să dăm o formă concretă reperelor de colaborare în mai multe domenii, dar în primul rând să identificăm obiective de necesitate imediată pentru frații noștri, în special în domenii ca sănătatea sau învățământul“, a declarat președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.