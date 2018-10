Julen Lopetegui, demis de la Real Madrid. Clubul a anuntat cine ii va lua locul

Julen Lopetegui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Real Madrid a anuntat ca l-a demis pe Julen Lopetegui, dupa infrangerea cu Barcelona din etapa a zecea a campionatului Spaniei. Clubul madrilean a anuntat si cine ii va lua locul tehnicianului. Julen Lopetegui a fost demis de la Real Madrid, a anuntat pe site-ul oficial gruparea madrilena. Conform anuntului clubului madrilen, interimatul va fi asigurat de Santiago Solari, antrenor la echipa a doua si care a evoluat la Real in perioada 2002 - 2005. Vezi si: FC Barcelona o umileste in El Clasico pe Real Madrid Julen Lopetegui, in varsta de 52 de ani, conduce Real Madrid din aceasta vara. Echipa Real Madrid a fost invinsa, duminica, de FC Barcelona, scor 5-1, intr-un meci din etapa a zecea a cam ...