Juncker, acuzat ca o ironizeaza pe Theresa May dupa ce a schitat cateva figuri de dans inaintea discursului la Comitetul Regiunilor; Comisia Europeana respinge acuzatiile - VIDEO

Preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a început să danseze în timpul unui discurs ţinut în faţa Comitetului Regiunilor şi a fost ulterior acuzat că o ironiza pe Theresa May, prim-ministrul britanic, însă Comisia Europeană neagă acest lucru, scrie Politico. Juncker a fost filmat dansând de un jurnalist de la The Telegraph, care s-a întrebat dacă preşedintele Comisiei Europene o ironiza pe May. Prim-ministrul britanic a urcat pe scenă, săptămâna trecută, la o conferinţă a Partidului Conservator, dansând pe melodia Dancing Queen a trupei ABBA. Margritis Schinas, purtătorul de cuvânt al Comisiei, a declarat că dansul „nu a avut pe nimeni ca ţintă" şi a fost doar o „improvizaţie", dar a adăugat ulterior: „Ce ar fi viaţa fără un cântec sau un dans?", făcând referire la versuri ale trupei ABBA. De asemenea, a precizat: „Avem un respect mare pentru Theresa May, declarat în public şi demonstrat în practică".