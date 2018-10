Juncker: Atrag atentia Guvernului si Parlamentului Romaniei sa nu se indeparteze de principiile statului de drept

Jean Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a atras atenţia Guvernului şi Parlamentului din România să nu pună în pericol aderarea la Spaţiul Schengen prin îndepărtarea de la „principiile statului de drept”. „Din 2014 am spus că România, sub mandatul Comisiei pe care eu o conduc, trebuie să facă parte din Spaţiul Schengen. Mi-aş dori să […] Articolul Juncker: Atrag atenţia Guvernului şi Parlamentului României să nu se îndepărteze de principiile statului de drept apare prima dată în AM Press.