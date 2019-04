Juncker respinge cererea privind o amanare scurta a Brexitului. Care sunt variantele

Theresa May si Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins cererea premierului britanic Theresa May privind o amanare scurta a Brexitului. Juncker a precizat ca daca acordul retragerii nu va fi aprobat in noua zile, Marea Britanie ori va parasi Uniunea Europeana fara acord, ori va avea loc o amanare de lunga durata, potrivit News.ro. Vorbind in fata Parlamentului European, Juncker a facut referire la „termenul limita” de 12 aprilie pentru ca parlamentul britanic sa aprobe acordul retragerii. „Daca nu va avea loc acest lucru pana atunci, nu va mai fi posibila o amanare scurta. Dupa 12 aprilie, riscam sa punem in pericol alegerile europarlamentare si functionar ...