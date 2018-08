Jurgen Klopp continua sa creada ca Sergio Ramos l-a accidentat intenționat pe Salah, in finala Ligii Campionilor

Vicepremierul Stanescu, declarație-șoc: In Piața Victoriei, "tentacule ale statului paralel" Vicepremierul Paul Stănescu a declarat, sâmbătă, că ceea ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei reprezintă "o bătălie între statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, şi tentacule ale statului Citește mai departe...

Mesaj de sustinere de la Chisinau pentru protestatarii agresati de jandarmi: A fost o executie publica a democratiei! Liderul Platformei Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, si-a exprimat solidaritatea cu protestatarii din Romania si a condamnat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, actiunile Jandarmeriei de la Bucuresti.

LIVE Romanii incep sa ajunga in Piata Victoriei: Nu ne este frica, puterea suntem noi! Jandarmii au retinut o persoana Ragusiti si cu pielea inca iritata dupa ce au fost atacati cu lacrimogene de janadrmi, romanii se regrupeaza si se intoarc in Piata Victoriei, asa cum au anuntat inca de azi noapte.

Ludovic Orban, la o terasa langa Guvern, in timpul protestelor. VIDEO Președintele PNL, Ludovic Orban, susținătorul lui Klaus Iohannis la un al doilea mandat de președinte, se află, la această oră, la un local, însoțit de mai multe persoane, chiar lângă Guvernul României, unde, cel mai probabil, pune la cale strategia de comunicare politică. La scurt timp după declara ...

Ministrul Sanatații ii viziteaza pe cei cinci raniți in urma protestelor Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, i-a vizitat sâmbătă pe cei cinci răniţi în urma violenţelor din Piaţa Victoriei care ...

Unul dintre agresorii femeii jandarm care a ajuns in stare grava la spital ar fi fost identificat Unul dintre agresorii femeii jandarm care a fost bătută crunt la Protestul diasporei ar fi fost identificat și se numește Cătălin. Polițiștii îi caută și pe ceilalți huligani care au lovit-o pe femeia în vârstă de 23 de ani. Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a dat primele vești despre starea de sănătate a jandarmului. “(…). Femeia […] The post Unul dintre agresorii femeii jandarm care a ajuns în stare gravă la spital ar fi fost identificat appeared first on Cancan.ro.

Avem dovada ca violențele din Piața Victoriei au fost planuite. Partidele din Opoziție sunt complice Violențele din Piața Victoriei au fost premeditate, iar partidele din Opoziție sunt complice. O dovadă în acest sens a fost prezentată, sâmbătă, de părintele Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției. Potrivit lui Chris Terhes, Cezar Cristian Fanaru, un USR-ist acti ...

