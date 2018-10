Jurnaliștii Ema Zeicescu și Claudiu Popa, urmariți penal de DIICOT pentru deținere de droguri (Oficial)

Jurnaliștii Ema Zeicescu și Claudiu Popa, de la TVR, respectiv Realitatea TV, sunt urmăriți penal de procurorii DIICOT pentru deținere de droguri. Potrivit unui comunicat de presă, remis joi, „procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus, prin ordonanţa din data de 02.10.2018, efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii Zeicescu Emanuela şi Popa Claudiu Constantin, pentru The post Jurnaliștii Ema Zeicescu și Claudiu Popa, urmăriți penal de DIICOT pentru deținere de droguri (Oficial) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.