Jurnalista Carmen Avram, candidatul PSD pentru europarlamentare: "Voi face si politica asa cum am facut si presa: onest, curajos, cu mintea limpede si cu tot sufletul"

Jurnalista Carmen Avram, realizatoarea emisiunii „In Premiera" de la Antena 3, va candida pe locul 2 pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Social-democratii spera sa obtina cel putin 14 locuri in Legislativul de la Bruxelles. „Voi face si politica asa cum am facut si presa: onest, curajos, cu mintea limpede si cu tot sufletul" - este gandul cu care Carmen Avram declara ca pleaca pe noul traseu profesional. Carmen Avram: „In momentul in care am luat decizia am simtit-o ca pe un divort intre doi oameni care inca se mai iubesc. A fost greu de luat, dar am stiut ca acesta e momentul" Dupa 27 de ani de cariera remarcabila in presa scrisa si in televiziu ...