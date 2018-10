Jurnalista de investigatii din Bulgaria, gasita fara viata pe malul Dunarii

Victoria Marinova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O jurnalista de investigatii a fost ucisa in Bulgaria, corpul sau neinsufletit fiind gasit de politie pe malul Dunarii, in orasul Ruse. Victoria Marinova era directoare a TVN, fiind casatorita cu patronul postului de televiziune, care are si una dintre cele mai mari companii de Internet din Bulgaria. Cei doi aveau impreuna o fetita de 6 ani. Vezi si: O babuta criminala! In varsta de 80 de ani, femeia si-a ucis amantul care avea 77... Victoria Marinova avea propria emisiune si era implicata in afacerile sotului sau. Fortele de ordine cerceteaza mai multe piste, dar spun ca, pentru moment, nu exista indicii care sa arate ca uciderea jurnalistei are legatura cu activitatea sa profesionala. ...