Jurnalista Nora Dinca este grav afectata de expunerea la gazele toxice. Cum arata dupa protest

Jurnalista Nora Dinca este grav afectata de expunerea la gazele toxice folosite de jandarmi pentru a suprima protestele din Piata Victoriei. Jurnalista Realitatea TV a publicat fotografiile din acea seara in care apare cu fata rosie si iritata de la gazul CS folosit de trupele de represiune ale manifestantilor, majoritatea pasnici, de la protestul Diasporei. Nora Dinca a facut plangere la Parchetul Militar, a depus fotografiile ca probe si dezvaluie ca si acum, la aproape sase zile de la expunerea la gazele toxice, se simte rau. Nu este singura in aceasta situatie si vorbeste despre doctori ”ticalosi” care refuza sa consemneze in fise ca oamenii au fost expusi la gazele din Piata.

Nora Dinca a publicat fotografiile pe contul ei de facebook, impreuna cu povestea ei din seara de 10 august.

„M-am jenat pana acum sa le fac publice. Le-au vazut doar apropiatii si procurorii militari .

Sunt insa atat de revoltata de minciunile si tupeul acestor borfasi criminali, incat trebuie sa le arat, ca nu cumva sa ma trezesc ca zice vreunul ca am mintit.

Asa am aratat in acea noapte. La tv nu se vad ca in realitate, eram grena.

Pana dimineata nu am putut sta locului, trebuia sa ma misc incontinuu ca sa nu urlu. Aveam pulsul 130 si frison. Imi veneau in minte tot timpul copiii de Colectiv, ce trebuie sa fi fost pe sufletul lor, iar asta ma ajuta sa nu plang.

Cand m-am spalat pe cap, m-am gandit f serios ca e posibil sa mor.

Si acum tusesc pana la sufocare si sunt ragusita.

Am doua prietene care si azi tusesc sange si se simt f rau.

Niste doctori ticalosi scriu diagnostice seci de faringita si laringita acuta, fara sa faca investigatii amanuntite (analize de sange, de sputa etc) si refuza sa pomeneasca in fisa ca au fost expuse vineri la gaze toxice in Piata Victoriei, pe motiv ca au trecut 72 de ore.

Este inadmisibil tot ce se intampla -psihopatii criminali sunt pusi sefi, mint abject, cu nerusinare, presedintele tarii tace si pare fara griji, iar poporul cinstit, vanat si gazat si batut, e pe cont propriu.

Sa va fereasca Dumnezeu cel Sfant de cod rosu de gradul IV pe bune, jigodiilor'.

