Jurnalistul care a anuntat ca vin ''teroristii'' la Revolutie a fost audiat la Parchetul General

Teodor Brates alaturi de Ion Iliescu Teodor Brates, crainicul TVR care a anuntat prezenta teroristilor la Revolutie, a ajuns miercuri, 18 aprilie, la Parchetul General, unde este audiat in Dosarul Revolutiei. Teodor Brates este un jurnalist de radio (1949–1958) si televiziune (1960–1990), fost redactor-sef adjunct in decembrie 1989 la programul Actualitati din TVR. Teodor Brates a ajuns la Parchet in jurul orei 9.00. Cu o zi in urma, s-a prezentat la Parchetul General, in dosarul "Revolutiei", si fostul presedinte Ion Iliescu. Tot marti, Ministerul Public a anuntat ca procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General au dispus efectuarea in continuare a urmar ...