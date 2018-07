Jurnalistul care a provocat demisia unui președinte al SUA il ia acum in colimator pe Trump: Detalii fara precedent despre viata greu de suportat la Casa Alba

Bob Woodward, unul dintre jurnaliştii americani ale căror dezvăluiri despre scandalul Watergate l-au forţat pe preşedintele Richard Nixon să demisioneze, abordează în ultima sa carte modul de guvernare al preşedintelui Donald Trump, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Volumul intitulat 'Fear: Trump in the White House', care va ieşi de sub tipar la 11 septembrie, 'dezvăluie detalii fără precedent despre viaţa greu de suportat la Casa Albă sub conducerea lui Donald Trump şi despre modul în care preşedintele ia decizii pe teme majore de politică externă şi internă', conform editorului său Simon & Schuster, Inc.Preşedinţia lui Donald Trump, care a început cu mai puţin de doi ani în urmă, a fost deja marcată de plecări răsunătoare ale unor personalităţi şi scandaluri legate de cheltuieli nejustificate, fiind afectată de problema posibilei complicităţi cu Rusia în timpul campaniei electorale.

Citește și: Zeci de persoane ținute ostatice într-o clădire guvernamentală din Afganistan



Simboluri ale jurnalismului de investigaţie, Bob Woodward şi Carl Bernstein au efectuat ancheta de la Washington Post din 1972 privind ramificaţiile unui scandal de interceptare şi misiuni sub acoperire împotriva Partidului Democrat, aşa-numita 'Afacere Watergate'. Dezvăluirile lor l-au obligat pe preşedintele Richard Nixon să demisioneze în august 1974.



Noua carte a lui Bob Woodward (75 de ani), care face în continuare parte din redacţia Washington Post, este ultima dintr-o serie cu privire la preşedinţiile americane scrise de celebrul jurnalist.