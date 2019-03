Jurnalistul Ion Cristoiu, despre poza facuta in crama lui Ghița cu Laura Codruța Kovesi: 'La dosar este o copie destul de stangace. Este o problema aici'

Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, joi seară, la Antena 3, că fotografia cu Laura Codruţa Kovesi pe care a văzut-o la dosarul de la Secţia pentru investigarea magistraţilor este ”o copie destul de stângace” care nu este clară şi ar putea fi contestată în instanţă. Jurnalistul susţine că a văzut la Belgrad, în telefonul lui Sebastian Ghiţă, o fotografie clară, parte a unei filmări, dar la dosar nu există decât o copie printată care nu a ieşit foarte bine, relatează News.ro.

Ion Cristoiu a declarat, joi, la Antena 3, că audierea de la Secţia pentru investigarea magistraţilor a durat aproximativ trei sferturi de oră.

”În dosarul cu Nicolae Popa există o acuzaţie de mărturie mincinoasă. Totul porneşte de la înregistrările lui Sebastian Ghiţă care, în ianuarie 2017, a susţinut că a avut o relaţie de prietenie cu doamna Kovesi şi că are şi înregistrări. De aici această isterie cu fotografia, de acolo a pornit. Domnul Sebastian Ghiţă nu mi-a arătat poza că sunt eu băiat simpatic, ci pentru că m-am dus la Belgrad să-i iau interviu. În urma acestor interviuri, parchetul s-a autosesizat şi doamna Kovesi a fost chemată, fără ca noi să ştim, într-un dosar clasat de Augustin Lazăr. În cadrul acestei anchete, doamna Kovesi a declarat că nu are nicio legătură cu domnul Ghiţă. Ea a negat întruna poza. Mi se pare normal că trebuia să confirm dacă poza depusă la dosar este poza pe care am văzut-o eu”, a declarart Ion Cristoiu.

Acesta a exlicat că poza pe care a văzut-o la Belgrad era mult mai clară decât cea care există la dosar.

”Din nefericire, eu am văzut poza în telefon şi mi s-a spus că este o imagine dintr-un film. Nu cred că la dosar este filmul, iar la dosar nu este pus telefonul. La dosar este o copie destul de stângace. Este o problemă aici (...) poza aia poate fi contestată în instanţă că nu e clară, nu e cea pe care am văzut-o eu. La dosar ea nu este dată nici pe telefon, nici pe stick, imagine. Ea a fost dată printată, la printare nu a ieşit atât de bine, nu se văd butoaiele. Nu este o poză de la Ghiţă acasă. Este de la Crama Budureasca. Sebastian Ghiţă nu apare, apare fosta soţie a lui Ghiţă, socrul său şi Laura Codruţa Kovesi”, a mai spus Cristoiu.

Acesta a mai afirmat că, din punctul său de vedere, nu este o fotografie furată, Kovesi ştiind că este fotografiată.

”Fotografia respectivă nu este o fotografie furată. Kovesi stă pe o laviţă, lângă este fosta soţie şi apoi vine socrul. Este limpede că unul dintre cei doi – nu Ghiţă – au rugat-o să facă o poză. Fotografia din punctul meu de vedere arată o relaţie de prietenie cu familia lui Sebastian Ghiţă”, a declarat Cristoiu.

Jurnalistul susţine că Adina Florea a fost pusă pe gânduri de calitatea pozei.

”Am fost chemat, fundamental pentru orice anchetă, să confirm că aceasta este poza pe care o invocă Sebastian Ghiţă. Nu ştiu dacă mai are şi alte poze. Eu am văzut doar poza aceasta şi aş putea să spun că calitatea pozei o pusese pe gânduri şi pe Adina Florea. Mi-a spus asta. A zis: e o problemă, că poza asta...Eu am văzut o poză mult mai clară, nu am înţeles de ce nu s-a depus un stick”, a mai spus Cristoiu.

Jurnalistul Ion Cristoiu a fost audiat joi la Secţia pentru investigarea magistraţilor în legătură cu fotografia în care apare fost şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi depusă de Sebastian Ghiţă. Cristoiu a precizat că există o singură fotografie la dosar şi că aceasta nu este făcută acasă la Ghiţă, ci la crama Budureasca, care îi aparţine omului de afaceri. Şi fostul viceprim-ministru Gabriel Oprea a fost audiat, însă el a fost reţinut în declaraţii.