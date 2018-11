Jurnalul unei adolescente evreice ucisa de nazisti, facut public la 76 de ani de la moartea ei. ”Vreau sa traiesc”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalul unei evreice de origine poloneza, care a fost persecutata atat de sovietici, cat si de nazisti, inainte de a fi impuscata intr-un ghetou la doar cateva zile dupa ce a implinit 18 ani, a fost publicat pentru prima data in limba engleza. Renia Spiegel a inceput sa scrie in jurnal incepand cu anul 1939, atunci cand avea 15 ani, cu putin inainte de izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial, si a continuat sa scrie pana cand a fost executata, in 1942. Jurnalul, care a fost comparat cu cel al Annei Frank, surprinde experientele unui adolescent obisnuit, cum ar fi certuri cu prietenii, primul sarut, dar si teribilul razboi si violentele antisemite. Intr-o nota scrisa pe data de 7 iunie 1942, cu doar doa luni inainte de a m ...