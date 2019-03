Justin Bieber, acuzat ca a provocat un dezastru ecologic in Islanda - FOTO

Justin Bieber google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starul canadian a starnit mania autoritatilor islandeze din cauza unui videoclip pe care l-a filmat intr-o zona protejata. Justin Bieber (25 de ani) a primit acceptul autoritatilor islandeze de a filma videoclipul piesei I’ll Show You in valea Fjaðrárgljúfur, din sud-estul insulei. Canionul este brazdat de raul Fjaðrá si este o zona protejata care dateaza de acum doua milioane de ani. Artistul a realizat niste filmari aici in 2015 si, de atunci, locul a devenit o destinatie primordiala pentru turistii din toata lumea. Tocmai din aceasta cauza, autoritatile islandeze il acuza pe Bieber ca a provocat un dezastru ecologic, deoarece nu mai pot controla numarul de vizitato ...