Justitia franceza reduce suma confiscata fostului Front National la 1 milion de euro

Accident cu 9 victime in Arges, un microbuz a fost implicat Accident cu 9 victime în localitatea argeşeană Buzoeşti!, după ce un microbuz s-a ciocnit cu un autoturism. Citește mai departe...

Reactia si dubla masura a BOR dupa propaganda politica, facuta in biserica si cu spatele la altar Politicieni de la Putere si Opozitie si-au dat, luni, mana si s-au asezat la masa, cu spatele la altar, pentru a le vorbi enoriasilor din localitatea prahoveana Banesti despre referendumul pentru "familia traditionala".

Lazar acuza Antena3 ca difuzeaza informatii false: Actiune de destabilizare a Ministerului Public Procurorul general, Augustin Lazar, acuza un post de televiziune ca a lansat o serie de informatii false referitoare la activitatea sa.

MISS 2018, deposedata de trofeu. I-au aflat marele secret! De la extaz la agonie e un singur pas, iar Veronika Didusenko, în vârstă de 23 de ani, a trăit-o pe pielea ei. Citește mai departe...

Populatia activa din Romania dispare vazand cu ochii. INS confirma dezastrul Populaţia activă a României era la finele lunii iunie de 9,21 milioane persoane, în scădere cu 206.000 persoane faţă de perioada similară din 2017. Citește mai departe...

Ce a discutat premierul Viorica Dancila cu reprezentanții grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European FOTO/VIDEO Premierul Viorica Dăncilă a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European. Premierul a discutata despre protestele din 10 august şi reforma în domeniul justiţiei în România. “Șeful Executivului a prezenta ...

Cine e Florian Munteanu, romanul care a facut furori la Hollywood in „Creed 2”! Florian Munteanu este un norocos! Visul american chiar s-a adeverit pentru el. Are 27 de ani, s-a născut în Germania, dar are părinți români. Florian a ajuns să fie noua senzaţie a Hollywood-ului. Însă, succesul nu a venit peste noapte şi nici nu a fost un drum simplu. „Nu ştiu dacă oricine este făcut psihic […] The post Cine e Florian Munteanu, românul care a făcut furori la Hollywood în „Creed 2”! appeared first on Cancan.ro.

Nationala de handbal feminin tinteste primele sase locuri la Campionatul european Naţionala României de handbal feminin are drept obiectiv la Campionatele Europene, care vor avea loc în Franţa la sfârşi ...

VIDEO. Accident cu noua raniți in Argeș. O mașina s-a ciocnit cu un microbuz Accident grav petrecut miercuri după-amiază în județul Argeș. Un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz în care se aflau opt călători. Mai multe mașini de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș, echipaje SMURD și echipaje de descarcerare s-au deplasat la fața locului, întrucât, inițial, s-a anunțat că există persoane încarcerate. Răniții, scoși din mașini înainte […] The post VIDEO. Accident cu nouă răniți în Argeș. O mașină s-a ciocnit cu un microbuz appeared first on Cancan.ro.