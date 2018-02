Kamara, victima unui plan diabolic al Madalinei? Artistul a explicat de ce i-a spus ADIO fostei sale iubite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce Madalina a vorbit despre motivele pentru care s-a despartit de Kamara, artistul a venit in platoul Wowbiz pentru a lamuri lucrurile. Kamara sustine ca el este cel care a luat decizia sa se desparta de Madalina si a explicat de ce a facut aceasta alegere. Artistul sustine ca Madalina avea iesiri nervoase si era foarte geloasa. "Oftez pentru ca am ajuns sa povestesc niste lucruri pe care le tineam pentru mine, dar nu-mi place sa fiu blamat. In niciun caz, nu m-a parasit ea, eu am decis sa terminam relatia. Madalina s-a schimbat de cand a venit la Bucuresti, erau lucruri pe care nu le intelegeam. Am plecat la drum lung cu ea si au fost anumite lucruri care m-au pus in garda. M-a jignit. Eram in trafic si m-am p ...