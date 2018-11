Kasta Morrely Fashion Week, a VII-a editie, la Iasi - FOTO

KMFW nov 2018 afis comunicat lansare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 2 - 4 noiembrie 2018, orasul Iasi este din nou gazda editiei toamna/iarna a Festivalului Industriilor Creative®. Acest eveniment bianual cuprinde in desfasurarea sa Kasta Morrely Fashion Week® si Gala Premiilor in Industriile Creative® prima de acest fel din lume. Aceasta manifestare internationala este organizata de membri ai colectivului de cercetare Kasta Morrely ce au conceput standardele ocupationale legalizate in Codul Ocupatiilor din Romania pentru doua calificari de top ale societatii contemporane, cea de Manechin si Organizator spectacole. Avand acest nivel de expertiza in pregatire si organizare, Proiectul Artelor ce Infrumuseteaza Omul Kasta Morr ...