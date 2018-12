Kate Middleton arata cu degetul spre Meghan Markle

Romania este lider in topul tarilor cu cel mai ridicat numar de incidente de securitate cibernetica România este lider în topul jurisdicţiilor care au înregistrat cel mai ridicat număr de incidente de securitate cibernetică, cu 14 atacuri, urmată fiind de Cehia (11) şi Ungaria (8), arată studiul “The Cybersecurity Challenge in Central and Eastern Europe”, publicat de CMS

Nicolas Cage platește pensia alimentara a nepoților sai de origine romana, Lucian și Sorin Actorul Nicolas Cage a ajuns să plătească pensia alimentară nepoților săi, Lucian și Sorin, asta pentru că fiul său, Weston, nu mai are bani. Acesta face parte dintr-o trupă rock, dar nu câștigă atâția bani pentru a-și întreține copiii

Simona Halep, nominalizata de WTA cu doua reusite pentru titlul de "lovitura anului" Tenismena din Romania Simona Halep, lidera mondiala WTA, a fost nominalizata de forul oficial al tenisului mondial la premiul de lovitura anului in sezonul 2018.

Noul Cod rutier din Italia i-ar putea lasa pe romani fara masini. Ce recomanda MAE In urma modificarilor aduse Codului rutier din Italia, romanii ar putea sa ramana fara masinile inmatriculate in tara. Ministerul Afacerilor Externe ofera asistenta consulara si anunta ca a cerut clarificari de la autoritatile italiene.

Eugen Tomac: In ultimele 11 luni, Romania a imprumutat peste 11 miliarde de euro Preşedintele PMP Eugen Tomac a afirmat, duminică pe Facebook, că ţara noastră a împrumutat peste 11 miliarde de euro, în ultimele 11 luni, iar în acest context va fi interesant cum va proceda Eugen Teodorovici, prezidenţiabilul şi Citește mai departe...

Ponta propune ca subventiile partidelor politice pe un an sa mearga la bugetul de pensii Preşedintele Pro România Victor Ponta a anunţat duminică, într-o conferinţă de presă, că va propune ca timp de un an par ...

Anda Adam, incercata greu de soarta: "Am suferit o intervenție chirurgicala…" Anda Adam a fost greu încercată de soartă. Artista a suferit o intervenție chirurgicală și a avut nevoie de mai bine de jumătate de an de recuperare intensivă. Anda Adam s-a accidentat foarte grav la piciorul stâng, în ianuarie, în timp ce era concurentă la „Exatlon" (Kanal D), din Republica Dominicană. Solista a ieșit din […]

Surpriza de proporții! Cine a prezentat rubrica Meteo de la Știrile ProTV dupa ce Florin Busuioc a fost externat Ramona Păuleanu și-a intrat pe deplin în "pâine", fără voia ei, după ce consacratul rubricii meteo de la Pro TV, Florin Busuioc, a suferit un infract și a ieșit, momentan, din grilă. Îndrăgitul prezentator ar fi fost deja externat, însă mai are de așteptat până să revină pe "sticlă". Până atunci, Ramona Păuleanu caută să-l […]

Inevitabilul s-a intamplat. Antonia și Alex Velea, separați Inevitabilul s-a întâmplat! Alex Velea și Antonia vor fi separați în noaptea dintre ani deoarece au agenda încărcată cu diverse concerte. Noul an o va prinde pe Antonia în Bucureşti, unde va susține un concert în Piaţa Constituţiei şi apoi la o sală de evenimente. Din păcate, ea nu se va întâlni cu Alex Velea în noaptea […]