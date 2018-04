Kate Middleton, data de gol. Cum si-au dat fanii seama ca Ducesa de Cambridge va avea un baietel

Kate Middleton google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Regala Britanica este pe cale se ureze bun venit pe lume unui nou mostenitor. Desi Kate Middleton urmeaza sa nasca luna aceasta, inca nu a dat publicului vestea legata de sexul copilului. Chiar si asa, fanii ei par sa stie deja adevarul. Se pare ca sustinatorii Ducesei de Cambridge, dar si mai multe publicatii internationale au studiat atent burtica de gravida a lui Kate si au observat ca aceasta va avea un baietel. Vezi si: Socrul Pippei Middleton, pus sub acuzare pentru “viol comis asupra unei minore” Cum si-au dat seama?,,Babeste". Mai exact, se spune, chiar si la noi in tara, ca daca burtica este indreptata in fata, ferm, bebelusul va fi baiat. In schimb, daca burtica ...