Kate Middleton, internata de urgenta! Ce se intampla in aceste momente cu Ducesa de Cambridge si cu bebelusul acesteia? Boala de care sufera Kate poate fi mortala

Kate Middleton

Emotii mari pentru britanici! Ducesa de Cambridge a intrat in travaliu si a fost internata la St Mary's Hospital.

Kate Middleton, insarcinata cu al treilea copil, sufera de "Hyperemesis gravidarum" o forma severa de greata si varsaturi in timpul sarcinii, care este mult mai grava decat toxicoza obisnuita din timpul graviditatii, pe care femeile o simt de obicei dimineata. Aceasta patologie afecteaza unu la suta dintre femeile gravide si poate fi mortala, avertizeaza medicii.

"Hyperemesis gravidarum" e a doua cauza de spitalizare in timpul sarcinii si poate duce la deshidratare, periculoasa atat pentru mama cat si pentru fat. Daca apare deshidratarea, exista un risc crescut ca bebelusul sa dezvolte malformatii, din cauza ca varsaturile frecvente pot duce la eliminarea lichidului amniotic.

Echipa medicala este formata din aceiasi doctori care au asistat si la nasterea celui de-al doilea copil al cuplului, printesa Charlotte. Ginecologul Casei Regale, Alan Farthing, care va conduce echipa de medici la nastere, si-a amanat pensionarea pentru a putea fi prezent la eveniment.

Bucurie in familia regala britanica! Sora lui Kate Middleton e gravida

Sora lui Kate Middleton, Pippa, este gravida cu primul ei copil. Ea si sotul sau, James Matthews, vor deveni parinti in octombrie si sunt peste poate de fericiti.

Vestea ca Pippa (34 de ani) e gravida in 12 saptamani vine cand Kate asteapta sa nasca cel de-al treilea copil. Se pare ca ducesa de Cambridge a fost cea de-a doua persoana care a aflat ca sora ei va deveni mama, dupa sotul acesteia, conform dailymail.co.uk.

Pippa si James Matthews s-au casatorit in mai 2017, la biserica St. Mark's, aflata in apropierea casei parintesti, dupa o relatie de zece ani. Cei doi au fost apoi intr-o luna de miere in Australia si Polinezia Franceza, care i-a costat 120.000 de lire.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.