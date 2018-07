Kate Middleton nu este obligata sa poarte mereu pantofi cu toc, in schimb Meghan Markle DA! Care este motivul

In 2011, Kate Middleton s-a casatorit cu Printul William. De atunci, Ducesa de Cambridge este prezenta la numeroase evenimente, iar tinuta ei este impecabila de fiecare data.

Toate aceste evenimente impun o anumita tinuta. In special, pantofii cu toc. Insa sotia Printului William nu este obligata sa incalte mereu pantofi cu toc, pentru ca ea este destul de inalta. Intre Kate si Printul William nu exista o diferenta de inaltime atat de mare. Kate Middleton are 1, 77 cm, iar Printul William are 1, 87 cm.

In schimb, Meghan Markle, sotia Printului Harry, este micuta de inaltime. Conform Daily Mail, Ducesa de Sussex are doar 1,67 cm, iar de fiecare data cand apare la evenimente publice este nevoita sa incalte tocuri cat mai inalte pentru a masca diferenta de inaltime dintre ea si Printul Harry, care masoara 1, 85 cm.

Recent, Meghan Markle si Printul Harry au participat la un eveniment care a avut loc pe iarba. Dar nici atunci, Ducesa de Sussex nu a preferat sa incalte ceva mai lejer, ci tot pantofi cu toc inalt.

De asemenea, Meghan prefera pantofii cu un numar mai mare, pentru a evita aparitia ranilor provocate de umflarea picioarelor in incaltaminte mica.

”Alegerea cu grija a garderobei vestimentare este importanta pentru Harry si Meghan, pentru a minimiza diferenta de iniltime dintre ei. Forma fustelor va crea o iluzie optica si o va face pe Meghan sa para mai inalta decat este in realitate”, a declarat Glenn Gratton, fotograf de celebritati.

