Katy Perry si Orlando Bloom, pentru prima oara impreuna pe covorul rosu

Katy Perry si Orlando Bloom si-au asumat, in sfarsit, relatia, aparand pentru prima data pe covorul rosu. Acestia au participat la Gala for the Global Ocean, gazduita de Printul Albert de Monaco la Opera din Monte Carlo, Monaco. Cantareata de 33 de ani si actorul, celebru pentru rolul din "Piratii din Caraibe" (41 de ani), si-au facut debutul, in calitate de cuplu, pe covorul rosu. Bloom a purtat costum negru si camasa alba, in timp ce Perry a optat pentru o rochie semnata Tom Ford, din colectia 2018, in valoare de 9.590 de dolari. Vezi si: Ea este prima vedeta din lume care are peste 100 de milioane de urmaritori pe Twitter! Cele doua vedete, care au fost surprinse pen ...