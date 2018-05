Kaufland face o gafa imensa! Ce scrie pe eticheta unui produs - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O imagine care prezinta o eticheta cu informatii despre fasolea vanduta, aparent, la un magazin Kaufland din Bucuresti a devenit virala pe . Motivul? Textul tiparit in dreptul tarii de orgine a produsului. Fotografia a fost publicata pe joi seara si prezinta eticheta pentru un pachet de 500 de grame de fasole proaspata, vandut cu 9,99 de lei. Nimic in neregula pana aici. Partea cu adevarat amuzanta intervine atunci cand privirea iti pica pe datele privind tara de orgine a produsului. Utilizatorul care a publicat imaginea sustine ca fost realizata in hipermarketul Kaufland Vitan. Amenzi de 8.000 de lei pentru patronii care vand produse expirate in Iasi CITESTE SI: Un suc de la Lidl contine o toxina ce poat ...