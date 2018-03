Kaufland, rasturnare de situatie! Un client a plasat un soarece in galantarele de carne: "Nu putem tolera santajaul si nici atacurile murdare"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La doua saptamani dupa ce a fost facut public un clip cu un soarece intr-unul din rafturile unui magazin Kaufland din Arad, compania revine si sustine ca acesta a fost plasat in acel loc anterior filmarii. Compania sustine intr-un comunicat transmis luni ca actiunea face parte dintr-o campanie de denigrare a kaufland si precizeaza ca va sesiza politia si va cere o ancheta in acest caz. ,,Avem motive bine intemeiate sa credem ca aceasta filmare este orchestrata si parte dintr-o campanie bine pusa la punct de denigrare a companiei, inceputa in urma cu 2 saptamani. In magazinul din Arad ultima procedura de deratizare, dezinsectie si dezinfectie a avut loc saptamana trecuta si, in urma acesteia, magazinul a primit raport verde din ...