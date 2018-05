Keanu Reeves: „Eu nu pot trai intr-o lume in care barbatii isi imbraca sotiile ca pe niste prostituate!”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Keanu Reeves e iubit de milioane de oameni, insa cu toate astea este indignat sa traiasca intr-o lume a aparentelor, una in care nu se regaseste absolut deloc. De altfel, existenta lui a fost marcata de multe evenimete triste: si-a pierdut copilul si iubita, si-a pierdut cel mai bun prieten, a fost tradat de apropiati. Rezervat si discret din fire, actorul a adoptat o tinuta sobra: zambeste rar in public, se imbraca in culori inchise, creste zeci de animale abandonate si este implicat in acte de caritate. Recent, actorul a facut o declaratie despre lumea in care traieste, iar fanii lui au fost impresionati de modul in care Keanu se raporteaza la existenta. „Eu nu pot face parte dintr-o lume in care barbatii isi imbraca ...