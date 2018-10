Keira Knightley a marturisit ca a avut probleme psihice si a fost diagnosticata cu sindrom de stres post-traumatic

Actriţa Keira Knightley a dezvăluit că a avut probleme psihice la vârsta de 22 de ani şi că a fost diagnosticată cu sindrom de stres post-traumatic (PTSD) atunci când a început să devină celebră, potrivit BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Ea a mărturisit că a fost nevoită să îşi ia un an de pauză după ce a jucat în filmele "Pirates of the Caribbean" şi "Love Actually". În ciuda succesului, actriţa a recunoscut că s-a simţit "fără valoare" în urma criticilor care i-au fost aduse. Şi a mai afirmat că era prea speriată ca să iasă din casă şi să facă faţă paparazzilor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Faima Keirei Knightley a crescut după ce a apărut în "Bend it Like Beckham", "Pirates of the Caribbean" şi "Love Actually". Privind înapoi, ea a declarat că toate acele filme făcute îi par un lucru "total nebunesc". Ea a povestit că lipsa ei de formare profesională a făcut-o să se concentreze pe negativism. "Practic mă simţeam fără valoare". Situaţia a continuat chiar şi după ce a primit nominalizarea la Oscar pentru "cea mai bună actriţă" pentru performanţa din "Pride and Prejudice", în 2005. "M-am simţit ca şi cum nu existam şi eram o creatură ciudată, cu faţă ciudată, căreia oamenii îi răspundeau într-un fel extrem şi nu înţelegeam de ce". Faptul că a fost urmărită de paparazzi transforma plecarea de acasă "într-o luptă" în fiecare zi. Peste 20 de fotografi o urmăreau atunci şi căutau să obţină o reacţie a sa. La un moment dat nu a mai ieşti din casă timp de trei luni şi a fost nevoită să facă hipnoterapie pentru a preveni un atac de panică ca să fie în ...