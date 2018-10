Kelemen Hunor a votat la referendum la Cluj-Napoca

Președintele UDMR, Kelemen Hunor a votat, duminică, la referendum, la o secție de votare din Cluj-Napoca, după ce sâmbătă a vrut să voteze la Arad, dar nu avea buletinul la el, informează Mediafax.

Kelemen Hunor a declarat, duminică, pentru sursa citată, că și-a exercitat dreptul democratic la vot.

”Mi-am exercitat dreptul democratic la vot. Am votat, duminică, la secția de votare nr. 64 de la Liceul Teoretic din Cluj-Napoca”, a spus liderul UDMR.

Liderul maghiar a refuzat să spună cum a votat.

Kelemen Hunor nu a putut vota sâmbătă, la Arad, deoarece nu avea buletinul la el. Întrebat, într-o conferinţă de presă la Arad, dacă va vota la referendum şi unde, Kelemen Hunor a spus că va vota dar nu ştie unde.

„Voi vota, bineînţeles, nu ştiu unde, sunt pe drum. Am vrut, sincer, să votez la Arad, dar vineri la aeroport m-am trezit fără buletin. Nu am buletinul la mine, recunosc. Aici am vrut să votez (la Arad - n.r.), am stabilit că după ce se termină programul mă duc la vot, dar vineri dimineaţă a trebuit să mă duc la Bucureşti. Am plecat fără buletin”, spunea Kelemen.

Acesta a putut vota doar după ce și-a recuperat cartea de identitate, care era acasă, la Cluj-Napoca.