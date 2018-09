Kelemen Hunor ataca PSD: Ultimul guvern care m-a mulțumit a fost Ungureanu. Nu m-a mulțumit actualul, nici precedentele

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, vineri, că nu a fost mulțumit de guvernele PSD, nefiind mulțumit nici de actualul, precizând că ultimul Executiv care i-a fost pe plac a fost cel condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

"Nu am fost mulțumit nici de guvernul actual, nici de precedentele. Ultimul guvern care m-a mulțumir a fost Ungureanu. Nici cu guvernul Ponta nu am fost mulțumit, am plecat din acel guvern", a declarat Kelemen Hunor.