Kelemen Hunor BATE IAR cu pumnul in masa: OUG 114 trebuie amendata. Nu poate sa ramana așa cum este

Liderul UDMR insistă - OUG 114 trebuie amendată, ea nu poate fi pusă în aplicare în forma în care a fost redactată. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, că OUG 114/2018 trebuie amendată, apreciind că în actuala situație companii care administrează fonduri private de pensii s-ar putea retrage din România și că vor exista probleme cu firmele din sectorul energetic, potrivit Mediafax.

”Nu am discutat cu cei din coaliție, doar am semnalat acest lucru, că trebuie amendată această OUG. Nu poate să rămână așa cum este Pilonul II. Se poate discuta dacă rămâne așa Pilonul II sau nu. Probabil că în martie când ei vor lua o decizie vor avea o surpriză mare și se vor retrage companii de pe piață și vom avea o problemă și pentru sectorul energetic”, a declarat Kelemen Hunor.

El a precizat că, în momentul în care OUG 114/2018 va intra în procedură parlamentară, UDMR va propune amendamente de modificare.

”Sigur vom încerca să avem o discuție și cu guvernanții. Sigur, după buget. Recunosc că am avut întâlniri cu tot felul de instituții, sectoare, care sunt afectate de această OUG. Pregătim amendamentele. În acest moment discutăm despre buget. Prima oară am propus să se amâne OUG 114 în integralitatea ei până în 2020 și apoi am propus ca să fie șase luni la dispoziție pentru ca lumea să se pregătească. E important să nu periclităm investițiile”, a adăugat liderul UDMR..