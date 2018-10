Kelemen Hunor insista și avertizeaza dur liderii politici: Romania, un stat esuat daca ar iesi din UE. Discutia pe acest subiect este periculoasa

România ar deveni "un stat eşuat" dacă ar ieşi din Uniunea Europeană, a afirmat, marţi, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, precizând că orice discuţie despre acest subiect este "extrem de periculoasă".

"România are o singură soluţie, să meargă mai departe cu Uniunea Europeană. Fără Uniunea Europeană, România ar fi un stat eşuat în 2018 şi ar deveni un stat eşuat dacă ar ieşi din Uniunea Europeană. Orice discuţie despre acest subiect eu cred că este o discuţie extrem de periculoasă", a declarat Kelemen Hunor la conferinţa "Drumul către Sibiu - Un pas mai aproape", organizată la Bucureşti de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, conform agerpres.ro În opinia preşedintelui UDMR, Uniunea Europeană are nevoie de "o reformă"."Lipsa de încredere este cea mai mare provocare în fiecare stat din Uniunea Europeană. Ce am greşit? (...) Uniunea Europeană e extrem de puternică din punct de vedere economic, dar extrem de slabă politic şi militar. Deci, cei trei stâlpi trebuie să meargă cumva împreună - economia, puterea politică şi, bineînţeles, puterea militară. De aceea e nevoie de o reformă, e nevoie de o resetare (...) în Uniunea Europeană", a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că România "a rămas un stat cu o democraţie originală", în care "separarea puterilor în stat nu s-a întâmplat nici până în 2018".



"Există în Parlament un proiect de lege care spune că direcţiile judeţene de finanţe trebuie să aibă personalitate juridică, şi nu direcţiile regionale trebuie să aibă personalitate juridică, fiindcă oamenii de afaceri, oamenii care lucrează cu aceste direcţii financiare trebuie să aibă un acces foarte rapid şi (...) lipsit de multă birocraţie în relaţia cu aceste instituţii. Noi, în Parlament, aşteptăm poziţia ministrului, poziţia Guvernului de săptămâni întregi şi până când Guvernul nu spune ce doreşte, cum doreşte, Parlamentul nu dezbate acest proiect de lege. Parcă Parlamentul este anexa Guvernului şi nu Parlamentul este cel care controlează Guvernul. Deci, separarea puterilor în stat este în continuare o chestiune care trebuie discutată", a arătat Kelemen Hunor.



Totodată, preşedintele UDMR a susţinut că "nu se respectă legile votate în Parlament", dând exemplu cazul UMF de la Târgu-Mureş.



"Dacă poţi în şapte ani de zile să nu respecţi legea şi să nu ţi se întâmple nimic într-un singur domeniu, atunci de ce am crede că în celelalte domenii nu se poate face la fel? Sau un alt exemplu. Există o lege votată în Parlament privind retrocedările în natură a proprietăţilor confiscate, furate de dictatura comunistă. Nu se respectă legea de ani de zile (...) Vorbim despre instituţii aparent democratice, instituţii formale, dar fondul lipseşte", a mai afirmat Kelemen Hunor.